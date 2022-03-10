Новый детский сад открылся в Санкт-Петербург
Застройщик Setl Group возвел детский сад неподалеку от метро «Ломоносовская», внутри жилого квартала «Стрижи в Невском», по адресу Железнодорожный проспект, д. 14, корп. 2. Учреждению присвоен номер 63.
Садик распахнул двери для 250 малышей. Еще 170 мест предусмотрено в строящемся садике в жилом квартале «Стрижи в Невском 2».
Для малышей в здании садика № 63 предусмотрены просторные и удобные игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружковых занятий. Во дворе есть все для веселых игр с друзьями, а также зарядки на свежем воздухе.
Прогулочные площадки Setl Group оборудовал игровыми комплексами, песочницами, качалками на пружинах, качелями-балансир, игровыми домиками, скамейками, лабиринтом и подвесным мостиком.
Фасады детского сада № 63 выполнены в цветовой гамме жилого комплекса «Стрижи в Невском». Отдельные архитектурные объемы выделены белым цветом, некоторые — солнечно-апельсиновым, а возле окон использован кирпичный.
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