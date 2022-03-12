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Спортивные объекты

Универсальный спортивный комплекс построили в Сочи

 © s3.yugopolis.ru

В Сочи на улице Донской построили универсальный спортивный комплекс. Там жители микрорайона смогут заниматься волейболом, баскетболом, гандболом и мини-футболом. Кроме того, зал приспособлен под проведение соревнований по художественной гимнастике и различных видов единоборств. На прилегающей к нему территории планируют также поставить уличные тренажеры.
Источник: https://krasnodar.bezformata.com/li...ivniy-kompleks-postroili/103067492/

спортивные объекты, Краснодарский край
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