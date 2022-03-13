После капремонта открылся вестибюль станции метро «Новослободская» в Москве
В столице завершился капитальный ремонт станции «Новослободская».Первоначальный облик восстановлен по архивным чертежам.
Строители восстановили гранитную «шахматку» на полу, деревянные двери и облицовку стен из мрамора, отреставрировали решётки, светильники и лепнину, обновили системы жизнеобеспечения и безопасности объекта."Новослободская" является станцией глубокого заложения, она находится на 40 метрах под землёй. Станция открыта 70 лет назад.
Кроме замены трёх эскалаторов, запустили ещё один, теперь пропускная способность вестибюля увеличится. Также добавили дополнительную кассу и билетные автоматы, разместили удобную навигацию. Для комфорта пассажиров проектировщики предусмотрели установку реверсиных турникетов и воздушно-тепловых завес.
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