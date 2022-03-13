После капремонта открылся вестибюль станции метро «Новослободская» в Москве

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В столице завершился капитальный ремонт станции «Новослободская».Первоначальный облик восстановлен по архивным чертежам.

Строители восстановили гранитную «шахматку» на полу, деревянные двери и облицовку стен из мрамора, отреставрировали решётки, светильники и лепнину, обновили системы жизнеобеспечения и безопасности объекта."Новослободская" является станцией глубокого заложения, она находится на 40 метрах под землёй. Станция открыта 70 лет назад.

© kudago.com

© kudago.com

Кроме замены трёх эскалаторов, запустили ещё один, теперь пропускная способность вестибюля увеличится. Также добавили дополнительную кассу и билетные автоматы, разместили удобную навигацию. Для комфорта пассажиров проектировщики предусмотрели установку реверсиных турникетов и воздушно-тепловых завес.

© kudago.com

© kudago.com

© kudago.com

© kudago.com

© kudago.com

© kudago.com