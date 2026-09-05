Пять станций за один день: в Москве запустили Рублёво-Архангельскую линию
Рублёво-Архангельская линия должна изменить транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы и выйти за МКАД. Первый запущенный отрезок связывает пять станций и закладывает основу для дальнейшего расширения маршрута.
В День города Москвы открыли Рублево-Архангельскую линию метро — от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар Генерала Карбышева».
В результате на карте столицы появилась новая 17-я линия метро. На схеме Московского транспорта она будет изображаться графитовым цветом.
Протяженность первого участка Рублево-Архангельской линии составляет 8,7 км. На нем расположены пять станций, две из которых были построены ранее, и три новые: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева». Пассажиров нового участка метро перевозят современные российские поезда «Москва-2026».
Ожидается, что на момент открытия на первом участке будет совершаться более 90 тыс. поездок в сутки, а в 2030 году их количество возрастет почти в 1,5 раза. Пересадками на другие линии ежедневно будут пользоваться более 65 тыс. пассажиров.
Рублево-Архангельская линия длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и в перспективе — в Красногорск, с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.
Открытие Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание нынешних и будущих жителей районов Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино и Хорошево-Мневники.
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