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3 дня назад 3798
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termometrix Транспорт, спецтехника и логистика

Пять станций за один день: в Москве запустили Рублёво-Архангельскую линию

Рублёво-Архангельская линия должна изменить транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы и выйти за МКАД. Первый запущенный отрезок связывает пять станций и закладывает основу для дальнейшего расширения маршрута.

© www.mskagency.ru

В День города Москвы открыли Рублево-Архангельскую линию метро — от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар Генерала Карбышева».

В результате на карте столицы появилась новая 17-я линия метро. На схеме Московского транспорта она будет изображаться графитовым цветом.

© www.mskagency.ru

Протяженность первого участка Рублево-Архангельской линии составляет 8,7 км. На нем расположены пять станций, две из которых были построены ранее, и три новые: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева». Пассажиров нового участка метро перевозят современные российские поезда «Москва-2026».

© www.mskagency.ru

Ожидается, что на момент открытия на первом участке будет совершаться более 90 тыс. поездок в сутки, а в 2030 году их количество возрастет почти в 1,5 раза. Пересадками на другие линии ежедневно будут пользоваться более 65 тыс. пассажиров.

© www.mskagency.ru

Рублево-Архангельская линия длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и в перспективе — в Красногорск, с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Открытие Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание нынешних и будущих жителей районов Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино и Хорошево-Мневники.

© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru
© www.mskagency.ru

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Источник: www.mskagency.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара termometrix08.09.26 11:38:12

    «За последние 15 лет (с 2011 года) в Московском метрополитене построено и открыто более 120 новых станций, а общая протяженность линий выросла почти в 1,7-2 раза (с 300 с небольшим до более чем 560 километров с учетом МЦК и новых радиусов)».
    Источник: мос.ру

    Отредактировано: termometrix~11:38 08.09.26
    #1321023