Рублёво-Архангельская линия должна изменить транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы и выйти за МКАД. Первый запущенный отрезок связывает пять станций и закладывает основу для дальнейшего расширения маршрута.

В День города Москвы открыли Рублево-Архангельскую линию метро — от станции «Деловой центр» до станции «Бульвар Генерала Карбышева».

В результате на карте столицы появилась новая 17-я линия метро. На схеме Московского транспорта она будет изображаться графитовым цветом.

Протяженность первого участка Рублево-Архангельской линии составляет 8,7 км. На нем расположены пять станций, две из которых были построены ранее, и три новые: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева». Пассажиров нового участка метро перевозят современные российские поезда «Москва-2026».

Ожидается, что на момент открытия на первом участке будет совершаться более 90 тыс. поездок в сутки, а в 2030 году их количество возрастет почти в 1,5 раза. Пересадками на другие линии ежедневно будут пользоваться более 65 тыс. пассажиров.

Рублево-Архангельская линия длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и в перспективе — в Красногорск, с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Открытие Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание нынешних и будущих жителей районов Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино и Хорошево-Мневники.