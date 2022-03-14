В Саранске открылась новая поликлиника республиканского онкодиспансера

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Поликлинику построили в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Здание имеет четыре этажа, это более 9,5 тысячи кв. метров. Здесь могу принять до 200 человек за смену. На строительство было направлено около 1,4 млрд рублей, 80% из которых — средства федерального бюджета.

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Лаборатории и рентгенологическое отделение оснащены современным диагностическим оборудованием, что позволяет диагностировать поражения на самых ранних стадиях. В поликлинике есть отделение, где могут оказать помощь в экстренных ситуациях. В оперблоке можно проводить эндоскопические лапароскопические вмешательства, обеспечивая пациентам минимальный восстановительный период. Есть аппаратура, которую можно использовать на выездных приёмах.