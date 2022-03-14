В Саранске открылась новая поликлиника республиканского онкодиспансера
Поликлинику построили в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Здание имеет четыре этажа, это более 9,5 тысячи кв. метров. Здесь могу принять до 200 человек за смену. На строительство было направлено около 1,4 млрд рублей, 80% из которых — средства федерального бюджета.
Лаборатории и рентгенологическое отделение оснащены современным диагностическим оборудованием, что позволяет диагностировать поражения на самых ранних стадиях. В поликлинике есть отделение, где могут оказать помощь в экстренных ситуациях. В оперблоке можно проводить эндоскопические лапароскопические вмешательства, обеспечивая пациентам минимальный восстановительный период. Есть аппаратура, которую можно использовать на выездных приёмах.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.