В микрорайоне Челябинска открылся детский сад на 260 мест

© pchela.news

Новый детсад появился в челябинском микрорайоне «Парковый». Сегодня, 16 марта, он начал работу в режиме полного дня. Учреждение сможет ежедневно принимать до 260 детей в 12-ти группах. Здание нового детского сада расположено на улице Бейвеля, 38. В сад будут ходить дети от 1,5 до 7 лет.

Ребят ждут просторные группы, уютные спальни, два мультимедийных музыкальных зала с цветомузыкой и установкой для пуска мыльных пузырей, два спортивных зала с набором снаряжения и тренажёров, комнаты психологической разгрузки и сенсорики, зимний сад, изостудия, творческая мастерская ручного труда.

Кроме того, в холлах детского сада сделали общее игровое пространство, там есть настенные шахматы, морской бой и бизиборды.

В планах на этот год значится открыть в «Парковом» ещё три детских сада. В 55-м и 54-м микрорайонах появятся дошкольные учреждения на 150 мест, в 49-м — на 290 мест.

natalyakotova74official / telegram