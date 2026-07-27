В челябинском микрорайоне Белый хутор начал работать новый детский сад
В начале июля в детском саду стартовало комплектование. Около 70 детей уже проходят адаптацию. Всего здание рассчитано на 278 мест: это две ясельные группы и десять групп для детей от 3 до 7 лет. Открытие учреждения позволило создать дополнительные места для дошкольников на территории, которая сегодня динамично развивается.
Микрорайон Белый хутор вошел в состав Челябинска вместе с поселком Западный в 2025 году. В поселке работал детский сад, однако была острая необходимость в появлении еще одного дошкольного учреждения. Этот детский сад должен был открыться осенью прошлого года, однако в силу ряда причин сроки были сдвинуты.
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