Детскую поликлинику и женскую консультацию медсанчасти ИАПО открыли в Иркутске

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В новой детской поликлинике есть стоматологическое, рентгенологическое, физиотерапевтическое, эндоскопическое отделения, отделения неонатологии, восстановительной медицины, ультразвуковой диагностики с кабинетом функциональной и лучевой диагностики (в том числе кабинет КТ, МРТ и дентопантографии), клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории. Все службы оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе для реабилитации детей с ДЦП, ваннами для грудных детей, циркулярным и душем Шарко, бассейном для подростков.

Для работы женской консультации в новом здании площадью более двух тысяч квадратных метров предусмотрено 14 гинекологических кабинетов, зал ЛФК и цифровой маммограф.

Новое медучреждение станет клинической базой для студентов ИГМУ, академии последипломного образования, медицинских колледжей. Есть договоренность о размещении на базе детской поликлиники кафедры детских болезней, а в женской консультации − кафедры акушерства и гинекологии ИГМУ. Это позволит привлечь кадры и повысить качество оказываемой медицинской помощи в организациях здравоохранения Иркутской области.