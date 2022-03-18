67-я экспедиция на Международную космическую станцию

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18 марта 2022 года с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «С. П. Королёв» (Союз МС-21). Через 529 секунд корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Впервые за время существования Международной космической станции в экипаж вошли три профессиональных космонавта Роскосмоса — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Старт, разделение ступеней, пилотируемого корабля, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме. В

По предварительной информации, ракета-носитель вывела корабль на орбиту со следующими параметрами:

Минимальная высота над поверхностью Земли — 199,7 км;

максимальная высота над поверхностью Земли — 243,5 км;

период обращения — 88,65 минуты;

наклонение — 51,67°.

Пилотируемый корабль «С. П. Королёв» (Союз МС-21) с экипажем 67-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в 22:12:06 мск пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС. Это была первая стыковка корабля к новому российскому модулю.

Сближение выполнялось по двухвитковой схеме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Сейчас экипаж готовится к выполнению операций по открытию переходных люков: контроль герметичности отсеков корабля, переход на объединенное питание, выравнивание давления между кораблем и станцией, а также снятие и сушка полетных скафандров «Сокол КВ-2».

По окончании проверки герметичности стыка между космическим кораблем и узловым модулем «Причал» предварительно в 00:20 мск 19 марта планируется открыть люки. После чего на МКС перейдёт вновь прибывший экипаж в составе трёх космонавтов Роскосмоса — Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

На Международную космическую станцию также доставили около 150 кг грузов, среди которых средства санитарно-гигиенического обеспечения и материалы для медико-биологических экспериментов по российской научной программе, бортовая документация и расходные элементы служебной аппаратуры, предметы одежды и личные вещи космонавтов, а также свежие продукты и стандартные рационы питания.

За время, которое члены экипажа проведут на МКС, планируется провести более 50 экспериментов разной тематики, в том числе связанных с космической биологией и физиологией, материаловедением, физикой космических лучей, отработкой перспективных технологий и др. Кроме того, за время экспедиции планируется провести семь выходов в открытый космос в рамках ведения плановой внекорабельной деятельности.

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