Инновационную сублимационную установку презентовали для российского рынка

Новую вакуумно-сублимационную (лиофильную) сушилку B-Tasty представил российский холдинг Butrimov Exclusive Business. Мероприятие прошло на площадке издательского дома «Гастроном».

© b-tasty.ru

Установка, которая позволяет единоразо загружать до 10 кг продукции, выпускается на предприятии в городе Истре Московской области. Разработчики сушилки получили патент на изобретение и отмечают, что в производстве используется до 70% отечественных комплектующих. Программное обеспечение написано специалистами холдинга.

«Отчасти в установке есть китайские комплектующие, но мы подбирали надежные детали и запаслись ими впрок, чтобы не возникло проблем с техобслуживанием. В нашей сушилке все сделано по-настоящему, как принято в оборонке и авиации, а по размерам она сопоставима со стиральной машиной. Мы несем гарантийные обязательства по эксплуатации нашей сертифицированной установки», — сообщил на презентации руководитель холдинга Алексей Бутримов.

© b-tasty.ru

По его словам, качество дорогих американских и китайских аналогов на 5 — 6 кг загрузки заметно хуже, они не слишком прочные и достаточно быстро ломаются. Технического обслуживания иностранных сушилок в России не оказывают, а теперь с поставками деталей из США и вовсе будут большие проблемы.

Алексей Бутримов отметил, что вопрос сохранности продукции при растущих объемах производства актуален для сельского хозяйства и продовольственного сектора. Сублимация (лиофилизация) продуктов — это один из практичных способов заготовки, который могут использовать фермеры, пищевые предприятия, кондитеры, рестораторы, фитнес-индустрия.

© b-tasty.ru

В холдинг уже обращались за помощью фермеры, у которых маленькие хозяйства и которые не успевают доставлять молоко до потребителя, вследствие чего оно портится.

Сушилки B-Tasty позволяют сублимировать молоко, фрукты, овощи, первые и вторые блюда, мороженое, рыбу, мясо. Для восстановления сублиматов в первоначальное состояние достаточго добавить жидкости.

© b-tasty.ru

Сублимация — переход вещества из твердого в газообразное состояние, минуя стадию жидкости. В сушилке происходят два основных процесса: замораживание и сушка. В результате из продукта удаляется влага путем испарения льда. Полученные сублиматы сохраняют все витамины, полезные вещества, запах, вкус и цвет «оригинального» продукта. В герметичной непрозрачной упаковке такая продукция может храниться более 25 лет при температуре до + 50 °C.

«Инженеры холдинга разработали программное обеспечение для разных режимов: отдельно для шоковой заморозки, а также для полного цикла — сублимации овощей, фруктов, ягод, пюре, молока и супов. Кроме того, они могут создать программу под нужды заказчика. Сейчас мы ведём работу над более компактной версией сушилки с загрузкой до 4 кг для домашнего использования», — рассказал Алексей Бутримов.

© b-tasty.ru

Справка

Butrimov Exclusive Business — производственный холдинг, который занимается выпуском запатентованных лиофильных (вакуумно-сублимационных) сушилок B-Tasty на предприятии в подмосковной Истре. Холдинг ведет свою деятельность в нескольких направлениях: частная авиация, производство продукции из металла, модернизация техники.