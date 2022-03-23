Открыватель Аварийный для пассажирского транспорта от компании АДОР

© Фото из открытых источников

Очередной пример решения по импортозамещению. Компания АДОР разработала и запустила в массовое производство аварийные открыватели для пассажирского транспорта (автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи и микроавтобусы). Открыватель обеспечивает механическое аварийное открытие дверей. Стоит отметить, что данная позиция полностью производится из отечественных материалов. Аварийные открыватели производства АДОР уже успешно используется в дверных системах производителей общественно

го транспорта как России, так и Белоруссии. Компания АДОР всегда открыта к сотрудничеству и готова адаптировать или полностью изготовить с «нуля» необходимую продукцию для Российского производителя по заданным техническим требованиям.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников