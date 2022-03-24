Светогорский ЦБК начал выпуск новой продукции
Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области, который производит офисную бумагу SvetoCopy, начал выпуск новой продукции из полубеленой целлюлозы. Причиной стали производственные проблемы — российские комбинаты перестали получать химические реагенты для отбеливания, которые поступали из Финляндии.
Сейчас предприятие занялось производством новой бумажной продукции под названием SvetoCopy ECO.
Столкнувшись со сложностями в поставке импортируемых химикатов, компания не останавливала производственный цикл и практически за неделю разработала и подготовила к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона. В новой бумаге для печати и письма не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей, что делает ее экологичной.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
24.03.2213:41:01
24.03.2217:21:58
24.03.2218:15:22
24.03.2215:12:24
24.03.2216:28:21
24.03.2216:29:40
24.03.2217:33:53