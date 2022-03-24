Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Светогорский ЦБК начал выпуск новой продукции

Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области, который производит офисную бумагу SvetoCopy, начал выпуск новой продукции из полубеленой целлюлозы. Причиной стали производственные проблемы — российские комбинаты перестали получать химические реагенты для отбеливания, которые поступали из Финляндии.

 © gtn-pravda.ru

Сейчас предприятие занялось производством новой бумажной продукции под названием SvetoCopy ECO.

Столкнувшись со сложностями в поставке импортируемых химикатов, компания не останавливала производственный цикл и практически за неделю разработала и подготовила к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона. В новой бумаге для печати и письма не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей, что делает ее экологичной.
Источник: https://gtn-pravda.ru/2022/03/23/v-...lsja-vipusk-ofisnoy-eco-bumagi.html

Ленинградская область, Светогорск, бумага
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    24.03.2213:41:01

    Ну теперь пойдёт ответка — у Финляндии закончились запасы газетной бумаги, которую она раньше получала из России.

    #1248736
    • Clausson Clausson
      24.03.2217:21:58

      Перекрыть гадам полностью все поставки щепы, целлюлозы — всего связанного с бумагой. Ну, а самим наука, должна быть собственная химия или переходить обратно на хлор-перекись.

      #1248753
      • alex4spb alex4spb
        24.03.2218:15:22

        отечественная химия для бумпрома у нас была.

        в середине 80-х довелось бывать на Сыктывкарском ЦБК. техпроцессы и химия были отечественными. а вот сушилки, если не ошибаюсь, заказывали у финнов.

        в 1996 году его прихватизировали младодемократы, а в 2002-м продали иноземцам (Mondi).

        теперь там большинство техпроцессов жестко заточено на импортные материалы. своя только целлюлоза.

        вышеупомянутый Светогорский ЦБК тоже принадлежит иноземным кровопивцам (International Paper).

        с техпроцессами и химией, думаю всё понятно.

        #1248755
  • alex4spb alex4spb
    24.03.2215:12:24

    бумага конечно желтовата, ну да и фиг с ним.

    печатать накладные и прочие бух.доки можно и на такой.

    Отредактировано: alex4spb~15:19 24.03.22
    #1248744
  • pallman pallman
    24.03.2216:28:21

    Отлично! И супер! В Союзе только такая и была. И ничего. ракеты в космос летали.

    #1248750
  • Нет аватара Свет
    24.03.2216:29:40

    Ждем. А то некоторые барыги «берега попутали» две тысячи за пачку просят

    #1248751
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      24.03.2217:33:53

      Я позавчера за 980 купил. И то знакомая продавщица оставила.

      Но мне теперь до лета хватит.

      И, кстати, сахар в магазинах появился. Вполне вменяемый, по 58 руб.

      #1248754
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,