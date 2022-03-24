Светогорский ЦБК начал выпуск новой продукции

Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области, который производит офисную бумагу SvetoCopy, начал выпуск новой продукции из полубеленой целлюлозы. Причиной стали производственные проблемы — российские комбинаты перестали получать химические реагенты для отбеливания, которые поступали из Финляндии.

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Сейчас предприятие занялось производством новой бумажной продукции под названием SvetoCopy ECO.

Столкнувшись со сложностями в поставке импортируемых химикатов, компания не останавливала производственный цикл и практически за неделю разработала и подготовила к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона. В новой бумаге для печати и письма не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей, что делает ее экологичной.