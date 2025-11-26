Светогорский ЦБК выполнил плановый останов производства для проведения модернизации оборудования. Комбинат, расположенный в Ленинградской области, — одно из самых современных предприятий целлюлозно-бумажной отрасли России, производитель офисной бумаги SvetoCopy, Ballet, офсета, картона, химико-термомеханической массы (ХТММ) и беленой ХТММ. В рамках останова были успешно реализованы семь инвестиционных проектов на ключевых производствах ЦБК, включая две бумагоделательные машины (БДМ-1 и БДМ-4), содорегенерационный котел (СРК-3) и производство сульфатной целлюлозы (САЦ-2). Благодаря выполненным работам повысилась надежность производства, безопасность на комбинате и стабильность качества выпускаемой им продукции.

За 25 дней было проведено свыше 1 700 работ по обновлению оборудования и усилению его надежности, заменено более 5 000 позиций различных материалов и запасных частей. Проинспектировано около 110 емкостей, осуществлено 68 очисток, проведено 56 экспертиз в области промышленной безопасности.

Главными проектами обновления производства Светогорского ЦБК стала модернизация двух бумагоделательных машин, в том числе установка автоматической системы диагностики, ремонт СРК и монтирование нового оборудования на производстве сульфатной целлюлозы.

В рамках останова 2025 года ключевым подрядчиком комбината выступил «СветоТехСервис» — предприятие, которое входит в одну группу компаний с НПАО «Светогорский ЦБК». Накопленная экспертиза и расширение спектра выполняемых задач позволили специалистам «СветоТехСервис» произвести более 50% от общего числа ремонтных работ.

Помимо сотрудников компании, в модернизации приняли участие около 1 000 приглашенных специалистов подрядных организаций. Все работы выполнены с максимальным фокусом на безопасность персонала, что обеспечило осуществление ремонта с нулевым травматизмом.

Итоги масштабной модернизации прокомментировал Олег Рыбников, исполнительный директор НПАО «Светогорский ЦБК»: «Мы следуем нашей долгосрочной стратегии по повышению эффективности производства Светогорского ЦБК. Я бы хотел поблагодарить всех тех, кто качественно и в сжатые сроки осуществил плановые работы и обеспечил дальнейшую надежность нашего производства. Светогорский ЦБК — не только гарант высокого качества продукции, но и ответственный работодатель. Мы ценим наших сотрудников, уделяем особое внимание вопросам безопасности производства, активно развиваем наш город Светогорск в Ленинградской области, обеспечивая стабильность в регионе и повышая его привлекательность».

Андрей Зибен, технический директор НПАО «Светогорский ЦБК», отметил: «Капитальный ремонт — это фундаментальное мероприятие, обеспечивающее долгосрочную и надежную работу нашего комбината. Это инвестиции в будущее, позволяющие нам поддерживать конкурентоспособность, соответствовать высоким стандартам качества и безопасности, а также минимизировать воздействие на окружающую среду».