В Башкирии 13-летний мальчик спас из огня двух пенсионеров
Арслан Шафиков из башкирского села Мраково спас жизни своих пожилых соседей.
Арслан пошёл гулять около 6 вечера, но с прогулки вернулся без шапки да ещё и опоздал. Папа начал было ругаться, но Арслан сказал, что побывал на пожаре, спас своих соседей, двоих пенсионеров, и шапка, наверное, осталась у них. Папа так и сел. Потом испугался, начал спрашивать, мол, зачем ты туда полез? И только потом понял: сын совершил настоящий подвиг!
Арслан заметил на улице дым. Подумал, что соседи топят баню — у них баня пристроена прямо к дому. Но дыма было слишком уж много, поэтому парнишка решил забежать к дяде Володе с тётей Любой и предупредить их об этом. И оказалось, не зря — баня уже вовсю горела, а огонь перекинулся на веранду, в доме, где находились дядя Володя и тётя Люба, было сильное задымление.
Арслан вызвал пожарных, но через несколько мгновений из дома уже было не выйти. Арслан решил возглавить эвакуацию через окно. Но основная трудность была в том, что 68-летний сосед дядя Володя — инвалид с ампутированной ногой, к тому же весит килограммов 90.
И тогда произошло странное: по словам мальчика, он сам не понял, как взял соседа на руки, «как ляльку», и помог ему перевалиться через подоконник. Жена соседа, тётя Люба, впала в ступор, ей тоже потребовалась помощь мальчика.
А потом приехали пожарные, и Арслан пошёл домой. Дальше была история с папой и шапкой. На следующий день Арслан себя плохо почувствовал -мышцы заболели от непомерной нагрузки, навалились страх, стресс и осознание случившегося.
Сейчас жители села обратились в местное ведомство МЧС, чтобы Арслана наградили.
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