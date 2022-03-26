Ряд медицинских учреждений открыт после капитального ремонта.

Педиатрическое отделение Городищенской районной больницы открылось после капремонта (Пензенская область)

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Теперь в Городищенской районной больнице организована не только площадка для отдельного приема детей, но и вход для температурящих больных, открытая регистратура, для маломобильной группы населения — вход с автоматически открывающимися дверями.

Разделить потоки пациентов позволил капитальный ремонт входной группы детского поликлинического отделения, проведенный в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Данное решение поможет не допускать лишнего контакта и инфицирования, что особенно важно во времена подъема заболеваемости.

Маленьких жителей Городищенского района встречают красочные расписные стены, а время ожидания приема врача можно провести в просторном холле с организованной игровой площадкой. Сумма финансовых средств, затраченных на проведение ремонта входной группы детского поликлинического отделения, — более 900 тысяч рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов.

В Брюховецкой Краснодарского края после капитального ремонта открыли детскую поликлинику

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Были проведены: реконструкция систем водоснабжения, отопления, отделка стен и потолка. На входе в поликлинику установлен пандус для маломобильных граждан и автоматические раздвижные двери, оборудован широкий навес для парковки детских колясок, а внутри установлена новая стойка регистратуры с максимальным комфортом.

Все сверкает новизной, современной отделкой. Первые посетители — малыши и дети постарше — уже побывали на приеме у доктора-невролога Елены Поповой в красивом кабинете. Вместе с мамами и папами остались довольны.

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Гостеприимно встречают: комната матери и ребенка и кабинет здорового ребенка. Благоустроенные по самым современным требованиям кабинеты: педиатра, невролога, офтальмолога, хирурга и другие. В процедурном и прививочном кабинетах с новой мебелью маленьким пациентам проведут все необходимые процедуры. Детишек принимает также логопед.

В медучреждении располагается и обновленный физиотерапевтический кабинет. Здесь также провели капремонт всех кабинетов.

Напомним, что в Брюховецком районе 10000 детей, в станице Брюховецкой — 5000.

В ДГКБ имени З.А. Башляевой в Москве открыли клиническую лабораторию после капитального ремонта

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Отделение оснащено самым современным оборудованием и выполняет все необходимые лабораторные исследования для оказания экстренной, плановой и высокотехнологичной медицинской помощи.

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Детскую республиканскую больницу Карелии оборудовали интегрированными операционными

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овременные интегрированные операционные оборудовали в Детской республиканской больнице (ДРБ) Карелии.

«В распоряжении специалистов — оборудование последней генерации, какая есть в мире, мало где в регионах могут похвастаться наличием такой техники, позволяющей проводить филигранные операции. Появилась не только операционная, но и другая высокоточная диагностическая аппаратура», — приводит пресс-службе слова детского хирурга, главного врача Республиканской детской клинической больницы Чувашии Анатолия Павлова, который прибыл в Петрозаводск для проведения мастер-классов.

Интегрированные операционные соединили в себе хирургическое и травматологическое направления. Их оборудовали эндовидеохирургической техникой, которая позволит врачам отслеживать во время операций функционирование внутренних органов пациентов, а также проводить вмешательства в организм малоинвазивными методами.

Возможности операционных включают все виды лапароскопических и торакоскопических операций, расширяется спектр медицинской помощи при травмах и заболеваниях суставов у детей. Кроме того, комплексы оснастили всем необходимым для использования телемедицины, благодаря чему карельские хирурги смогут консультироваться с коллегами из федеральных клиник.

В селе Восток на Сахалине открыли новую амбулаторию

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Строительство медицинского пункта велось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В амбулатории, рассчитанной на 50 посещений в смену, жители села смогут получать квалифицированную помощь уже в новых, более комфортных условиях.

Всего в населенном пункте проживают более 1,8 тысячи человек. До недавнего времени первичную медицинскую помощь им оказывали в старом, приспособленном для этих целей помещении. Для селян уже стали родными врачи — терапевт Надежда Насыр и педиатр Марина Евдокимова. Обе женщины работают в медпункте более десяти лет и сейчас с большой радостью обживаются в новых помещениях.

Амбулатория в селе Восток на Сахалине © primamediamts.gcdn.co

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https://sakhalinmedia.ru/news/1258030/