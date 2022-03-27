При поддержке «Роснефти» в Югре реконструирован спортивный комплекс

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В Нефтеюганске после капитальной реконструкции открылся спортивный оздоровительный комплекс «Сибиряк». Средства на проведение работ предоставила компания «РН-Юганскнефтегаз».

В ходе реконструкции спорткомплекса были отремонтированы два бассейна, большой спортивный зал, площадки для подготовительных занятий и борьбы, центральный холл, бытовые и технические помещения, заменены инженерные сети. Проведен капитальный ремонт кровли и фасада, установлены современные системы вентиляции и водоочистки, благоустроена прилегающая территория.

Пропускная способность обновленного «Сибиряка» — 4 тыс. человек. С его открытием качественно повысится уровень подготовки учеников спортивной школы олимпийского резерва. На обновленных площадках будут тренироваться пловцы, баскетболисты, воспитанники секций художественной гимнастики и спортивной акробатики.

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Поддержка массового спорта — одна из важнейших составляющих социальной политики «Роснефти» и ее дочерних обществ. В регионах присутствия компания помогает строить ледовые арены, спорткомплексы и многофункциональные спортивные площадки. Оказывается поддержка любительскому и профессиональному спорту.

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«РН-Юганскнефтегаз» вносит большой вклад в достижение этих целей, реализуя значимые социальные проекты на территории своей производственной деятельности. На средства компании сооружаются культурно-досуговые и спортивные комплексы, учреждения здравоохранения и образования, стадионы и спортивные площадки.

Так, недавно в поселке Сытомино открылся спортивный комплекс с игровым залом, построенный при поддержке «Юганскнефтегаза». Пропускная способность комплекса площадью более 660 квадратных метров полностью обеспечивает потребности 1,5-тысячного поселка. Новый спортивный объект улучшит качество жизни в Сытомино и станет местом притяжения для жителей поселка и всего Сургутского района. Современное покрытие игрового зала позволит комфортно и безопасно заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом и спортивной борьбой.