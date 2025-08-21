Как в Москве возрождают исторические стадионы

Один из примеров возрождения — стадион «Локомотив» в Люблино. Построили его в конце 30-х годов прошлого века, а в 2015 он был законсервирован. Как только в 2022 году стадион перешел в собственность города, началась реконструкция — впервые почти за 100 лет.

Сейчас это современный спорткомплекс с двумя тренировочными и большим игровым футбольными полями (все оснащены подогревом, поля освещают 25-метровые мачты с прожекторами). На стадионе есть беговая дорожка и площадка с тренажерами. Тренироваться могут все желающие.

Аналогичную работу провели по восстановлению спорткомплекса «Авангард» в Перово. Его построили в 1954 году и за почти 70 лет ни разу капитально не ремонтировали. Многие сооружения находились в аварийном состоянии или были разрушены.

По архивным фотографиям восстановили входную группу с мозаичными панно, административное здание, и сам стадион с трибунами.

Теперь футбольное поле с подогревом можно использовать круглогодично. В подтрибунном пространстве есть раздевалки с душевыми для спортсменов, тренерская, медпункт и туалеты для посетителей.

В спорткомплексе нашлось место для шести спортивных площадок: волейбольной, баскетбольной, бадминтонной, для настольного тенниса, воркаута и сдачи нормативов ГТО. А еще сделали фитнес-зону для старшего поколения с тренажерами и площадкой для игры в петанк, обустроили скейт-парк и памп-трек.

Спорткомплекс «Москвич» на Волгоградском проспекте в Текстильщиках в ходе первой за полвека реконструкции получил натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, систему освещения поверхности поля, медиасистему и вместительные трибуны.

Теперь здесь можно проводить матчи профессиональных футбольных команд.

В советское время такие стадионы находились на балансе крупных предприятий, а в 90-х оказались в подвешенном состоянии. Прежние хозяева не хотели или не могли их содержать. Для спасения этих объектов городу приходится проходить достаточно долгую процедуру передачи имущества в собственность Москвы. И только потом, спустя несколько лет, начинается реконструкция.

За последние годы таким образом спасли 5 стадионов: 3 упомянутых, стадион «Десна» в поселке Птичное и стадион «Металлург» в Басманном районе. Еще 2 объекта находятся на реконструкции, которая завершится в 2026 году: стадион «Автомобилист» в Савеловском районе и стадион «Молния» в районе Дмитровский.