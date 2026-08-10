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lapshin-89 Спортивные объекты

В Нефтеюганске построен многофункциональный спорткомплекс «Феникс»

Спорткомплекс «Феникс» в Нефтеюганске возвели по народной программе. В трёхэтажном здании площадью почти 13 тысяч квадратных метров жители смогут заниматься акробатикой, лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом и волейболом. Для этого здесь оборудовали два специализированных зала спортивной акробатики на 30 человек каждый, легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками и универсальной спортивной площадкой, зрительские трибуны, вместимостью 1 065 мест, в том числе для маломобильных граждан. Кроме того, предусмотрены зоны для судей и представителей средств массовой информации. Это один из самых масштабных спортивных объектов города. Здесь созданы современные условия для тренировочного процесса, проведения мероприятий регионального уровня и городских праздников.

Особое внимание уделили техническому оснащению комплекса. «Феникс» оборудован современными системами освещения и звука, профессиональным оборудованием для судейства и хронометража, которое соответствует международным стандартам и используется на крупнейших мировых турнирах. На всей территории работает система видеонаблюдения, а в раздевалках и служебных помещениях установлены системы оповещения.

В спорткомплексе одновременно смогут заниматься до 1300 человек, включая спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Ранее рядом со зданием также благоустроили территорию, где появились уличные тренажеры и спортивная площадка.

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Источник: muksun.fm

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