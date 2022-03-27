Египет закупил партию зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш

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Вся партия российской техники доставлена на африканский континент. Речь идет о 15 ACROS 595 PLUS и 1 TORUM 785. Комбайны поступили в комплектации с зерновыми 7- и 9- метровыми жатками Power Stream, в зависимости от модели машин, и жатками ARGUS для уборки кукурузы.

После необходимого обслуживания агромашины будут готовы приступить к уборке зерновых, — ее старт ожидается в середине апреля. Комбайны будут задействованы в стратегически важной для Египта программе рекультивации пустынных земель, им предстоит работать в районе озер Тошка.

© rostselmash.com

Хлебные поля на песчаных землях Египта

© rostselmash.com

Поставка 15 ACROS стала итогом государственного тендера, проведенного Министерством сельского хозяйства Египта в декабре 2021 года. Оплата прошла в феврале 2022 г. Организаторы посчитали предложение официального дилера производителя наиболее интересным, а технические характеристики агромашин — полностью соответствующими заявленным требованиям.

Аграрное ведомство также учло предыдущий успешный опыт эксплуатации техники российского производителя. Сотрудничество североафриканского государства и Ростсельмаш берет начало в 2020 году с поставки культиваторов серии R. В 2021 году в результате победы в государственном тендере в страну зашли первые ACROS 585. Зерноуборочные комбайны отлично зарекомендовали себя в сложных агроклиматических условиях. Качество техники и надежность всех ее систем выдержали экзамен, которым стала работа на песчаных почвах.

Немаловажным для аграрного сектора Египта является и тот факт, что поставка техники обеспечена и качественным сервисом. Дилер обладает развитой сервисной инфрастуктурой, ремонтной базой, квалифицированным персоналом. Свою поддержку египетским коллегам оказывает и Ростсельмаш. В 2021 году сервисные инженеры и преподаватели академии компании находились в Египте, где проводили обучение персонала дилерской организации, помогали запускать агромашины в работу, консультировали механизаторов по наиболее эффективным настройкам комбайнов и сопровождали технику в период ее эксплуатации.

«Аналогичная работа проводится и сегодня. Группа российских специалистов уже находится на месте», — уточнил директор департамента продаж Ростсельмаш Максим Максимов.