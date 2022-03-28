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Космонавтика

Россия национализирует космос. Запущен новый спутник

На фоне практически полного разрыва сотрудничества в космической сфере с западными странами, Россия даже и не думает отказываться от собственной космической программы. С интервалом в три дня было запущено две ракеты — одна доставила на МКС новый и теперь уже полностью российский экипаж, а вторая вывела на орбиту один интересный и нужный спутник. О том, зачем он понадобился, расскажем в сегодняшнем выпуске.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456240305&hash=5cd2939f53f68e8e
Источник: https://www.youtube.com/channel/UC0EyR3SxOn6hWwu6hF1DlTQ

космос, спутник, пуск, Меридиан-М
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