Россия национализирует космос. Запущен новый спутник

На фоне практически полного разрыва сотрудничества в космической сфере с западными странами, Россия даже и не думает отказываться от собственной космической программы. С интервалом в три дня было запущено две ракеты — одна доставила на МКС новый и теперь уже полностью российский экипаж, а вторая вывела на орбиту один интересный и нужный спутник. О том, зачем он понадобился, расскажем в сегодняшнем выпуске.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456240305&hash=5cd2939f53f68e8e