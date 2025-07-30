В Москве создали экспериментальный отечественный плазменный двигатель

Плазменный двигатель создан московской компанией «СТАР» («Спутниковые технологии и астроразработки»). Разработка отличается высокой безопасностью, компактностью, низким энергопотреблением, а также потенциалом масштабирования для всей линейки малых и сверхмалых космических аппаратов. Степень локализации составляет 85%.

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25 июля 2025 года на космодроме Восточный состоялся запуск ракеты «Союз», которая доставит на орбиту кубсат 239Alferov — сверхмалый научно-образовательный спутник, предназначенный для исследования импульсных источников гамма-излучения внегалактического, галактического, солнечного и земного происхождения. Полученные данные позволят узнать больше о процессах, происходящих на поверхности звезд и в далеком космосе.

Разработанный двигатель будет отвечать за правильное расположение спутника в космосе: корректировать его орбиту, проводить маневры, выстраивать орбитальные многоспутниковые группировки, уводить аппарат с орбиты по истечении срока службы, решая проблему космического мусора.

Аэрокосмическую промышленность в Москве представляют более 40 предприятий, научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, где занято свыше 30 тысяч человек. Производится широкий ассортимент высокотехнологичной продукции — от сверхлегких кабелей до ракетоносителей и комплектующих для космических аппаратов. И спектр выпускаемых изделий постоянно расширяется. Так, недавно на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» запустили производство солнечных батарей для космических аппаратов.

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