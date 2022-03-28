В Самарской области открылся инфекционный корпус
Новый инфекционный корпус рассчитан на 100 пациентов. Первый этаж отведен под реанимационное отделение на шесть коек, рентген-отделение, приемный покой и аптеку. Здесь же расположились клинико-диагностическая лаборатория и два бокса для размещения маломобильных пациентов. На втором, третьем и четвертом этажах находятся отдельные палаты для лечения пациентов с различными видами инфекций. В подвале оборудованы центральное стерилизационное и дезинфекционное отделения, служебные и бытовые помещения. Отделения оснащены новейшим оборудованием: рентгенологическим, ультразвуковым, функциональным, стерилизационным, физиотерапевтическим, а также лабораторией с возможностью выполнения исследований бактериологического уровня и ПЦР-диагностики.
В начале марта в новом корпусе начался прием первых пациентов. На четвертом этаже корпуса развернут COVID-госпиталь на 45 коек, куда за прошедшее время поступило 47 человек. Сегодня на лечении находится 19 больных.
В процессе строительства:
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