Новые умные мойки ALLES открылись в российских городах

Мойка самообслуживания ALLES © Фото из открытых источников

За 3 месяца 2022 года были смонтированы и запущены 7 новых автомоек самообслуживания на оборудовании российского производителя ALLES. Объекты открылись в разных, больших и маленьких, городах страны: в Большом Камне и Владивостоке на берегу Японского моря, в Нижнем Тагиле (Свердловская обл.), в Бугуруслане (Оренбургская обл.), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мойка самообслуживания — популярный формат в любых населённых пунктах, где есть автотранспорт. Даже если количество жителей там не превышает 40-50 тысяч человек, как в Бугуруслане и Большом Камне.

В отличие от путешествий «дикарём», которые до сих пор успешно конкурируют с организованным туризмом, мойка автомобиля с ведром и тряпкой во дворе дома/ на даче или в ближайшем водоёме для современного городского жителя уже стала атавизмом. На замену пришли услуги профессионального коммерческого автоклининга, которые органично встроились в городскую транспортную инфраструктуру. Это как обычные, «ручные», автомойки с работниками, так и бесконтактные мойки самообслуживания и роботы. Постепенно МСО выходят в лидеры с точки зрения удобства пользования и стоимости услуг для клиентов и простоты ведения данного бизнеса для их владельцев. Такие мойки не требуют большого штата работников, при этом на самых умных объектах все процессы максимально автоматизированы и контролируются удалённо с помощью ПО.

Современный функционал и ПО

В этом плане именно мойки самообслуживания совершили большой скачок за последние 10 лет, пройдя путь от 4-хпрограммого «педального» управления до современного мультикомплекса с широким функционалом. К примеру, на оборудовании ALLES в топовой комплектации сейчас 16 программ мойки плюс 3 режима (Х2 — увеличенная дозация химии, Турбо — давление до 180 бар и Цветная пена). У автовладельцев есть возможность применять щётку («контактная» программа «Щётка + Пена») для избавления от сильной грязи или статического белёсого налёта, залить омывайку, пропылесосить салон или высушить автомобиль турбосушкой.

Вместе с «железом» ALLES предоставляет авторское программное обеспечение. Управлять такими мойками самообслуживания легко, потому что оборудование максимально автоматизировано и позволяет владельцу вести бизнес удалённо. Это дистанционное управление оборудованием (любой системой — от списка программ на сенсоре до настройки давления для каждой программы) с возможностью изменения технических параметров или цен. Владелец получает круглосуточный доступ к своей мойке с любого смартфона, планшета или компьютера, а также возможность получать статистику визитов и трат, вести кассовую отчетность и многое другое. Целиком отечественные IT-разработки в этой сфере позволяют оказывать сервис на высоком технологическом уровне.

Сенсорные панели на каждом посту © Фото из открытых источников

Компания ALLES заинтересована в дальнейшем инновационном развитии отрасли автомобильного сервиса и транспортной инфраструктуры в рамках сегмента МСО. В ближайшей перспективе это:

расширение линейки конфигураций оборудования (в разработке сейчас мобильные 2х-постовые модульные блоки, пылесосы, сенсорные панели и турбосушки нового поколения);

выстраивание новых логистических цепочек с отечественными и зарубежными поставщиками комплектующих;

дальнейшее развитие собственных IT-технологий.

Всё это позволит выполнить поставленные задачи по импортозамещению, объединить интересы муниципальной транспортной инфраструктуры и автовладельцев, а российскому оборудованию стать основой для надёжного рентабельного малого и среднего бизнеса.