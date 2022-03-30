В Новосибирске завершили надвижку пролётного строения моста через реку Обь

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Вечером 29 марта в Новосибирске закончена надвижка пролёта четвёртого моста через Обь. Завершены все 15 стадий надвижки пролётного строения нового моста через реку Обь.

В компании уточнили, что собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9150 тонн, включая аванбек.

Многотонная конструкция надвинута с левого на правый берег реки на высоте свыше 13 метров над водой.

© vis-group.ru

Сейчас строители приступили к 16-й стадии сооружения пролётного строения — здесь конструкция будет собрана традиционным монтажным способом и состыкована с будущей вантовой частью моста. По итогам масштабных работ общая длина пролётного строения составит 776 метров весом 10 400 тонн.

«Возводимый Группой „ВИС“ в Новосибирске мостовой переход — один из самых масштабных транспортных объектов в стране. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась российская экономика, реализация проекта идёт по плану, строительные работы не останавливались ни на один день. Именно такие проекты сегодня имеют особое значение. Они укрепляют инфраструктурный каркас страны, снимают ограничения для развития новых территорий, повышают транспортную доступность для людей», — рассказал генеральный директор Группы «ВИС» Дмитрий Доев.

На правом берегу Оби продолжается сборка вантовой части моста и возведение 114-метрового пилона. На сегодняшний день обе стойки пилона готовы более чем на 50%. Выполнено бетонирование 17 и 18 захваток левой и правой стоек. Их высота составляет 68 и 72 метра соответственно. На левом берегу продолжаются активные работы по сооружению подпорных стен съездов многоуровневых развязок на площадях Труда и Энергетиков, возводятся опоры эстакады основного хода.Длина моста через Обь составит 1,5 километра, общая протяжённость новой инфраструктуры вместе с автомобильными подходами, тоннелями и развязками превысит 5 километров. Мост и прилегающая транспортная инфраструктура создаётся в формате концессии. Инвестор проекта — Группа «ВИС», финансовый партнёр — Газпромбанк.

Сдать мост в эксплуатацию обещают к 2023 году, а открыть движение должны до конца этого года. Общая смета строительства составляет 40 млрд рублей.

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