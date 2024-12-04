В Новосибирске запущено движение по правобережной развязке четвёртого моста

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В Новосибирске в полном объёме запущено движение транспортной развязке нового «Центрального» моста на правом берегу Оби.

«Группа „ВИС“ завершила работы и запустила движение по третьему съезду транспортной развязки на правом берегу Оби в соответствии с проектной документацией. Сняты все ограничения для автомобилистов, которые вводились на время строительства.

Как сообщается, на правом берегу подрядчиком построены все объекты, предусмотренные проектной документацией. Помимо развязки с тремя съездами, был реконструирован Зыряновский путепровод, переустроена двухпутная трамвайная линия и заменены трамвайные пути.

Теперь открыто полноценное движение по третьему съезду с транспортной развязки со стороны Речного вокзала в сторону Красного проспекта и улицы Фабричной. Первый и второй съезды были открыты в 2021 и 2022 годах, напомнили в пресс-службе застройщика.

В перспективе правобережная транспортная развязка будет обеспечивать прямой заезд на новый мост с улицы Ипподромской. Кроме того, развязкой предусмотрены пешеходные переходы тоннельного типа под съездами, по которым можно будет выйти на набережную Оби.

Ранее движение по двум съездам было запущено в 2021 и 2022 годах», — говорится в сообщении компании.

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https://nsk.bfm.ru/news/41951

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