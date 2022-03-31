На Свердловскую железную дорогу поступила партия усовершенствованных отечественных тепловозов

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В локомотивное депо Войновка Свердловской железной дороги прибыли первые магистральные тепловозы поставки 2022 года. 3 современных отечественных локомотива серии 2ТЭ25КМ уже приступили к работе. 10 машин начнут водить грузовые поезда в апреле, еще 7 — в мае и августе. Всего будет получено 20 единиц 2ТЭ25КМ.

Первый тепловоз из новой партии тягового подвижного состава отправился в рейс 30 марта. Он будет обслуживать сложный неэлектрифицированный участок Войновка — Тобольск — Денисовка, перевозить составы со сжиженным газом и продуктами нефтехимии.

Грузовые магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ выпускает АО «УК «Брянский машиностроительный завод». 90% компонентов, используемых в его конструкции, производятся в России.

Мощный локомотив способен водить более тяжелые (на 20%) составы, чем тепловозы массовых серий, имеет увеличенный коэффициент использования мощности дизеля. В качестве силовой установки применен 16-цилиндровый дизель-генератор Коломенского завода.

В числе важных преимуществ 2ТЭ25КМ — простота и удобство в обслуживании, которые достигаются за счет легкодоступности и технологичности основных узлов. Переход к использованию таких локомотивов позволяет сократить затраты на содержание, техническое обслуживание и ремонт тепловозного парка.

Кабина машиниста также отвечает всем современным требованиям. Применяется система пассивной безопасности, защищающая локомотивную бригаду при аварийном столкновении, установлены система кондиционирования воздуха, автономный обогреватель, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Планомерное обновление тягового подвижного состава и использование новых современных машин позволяет СвЖД повышать качество и надежность грузовых перевозок, снижать эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду. В 2021 году на дорогу поступило 24 локомотива (все — отечественного производства), в том числе 8 мощных грузовых электровозов 2ЭС10 с бустерной секцией и 1 маневровый тепловоз серии ТЭМ14 и 15 тепловозов серии ТЭМ18. В 2022 году планируется удвоить объем предназначенных на обновление локомотивного парка средств.