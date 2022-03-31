Четвёртая «Варшавянка» для ТОФ спущена на воду в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге спущена на воду четвертая «Варшавянка», построенная для Тихоокеанского флота. Торжественная церемония вывода большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Уфа» состоялась на «Адмиралтейских верфях», строящих всю серию субмарин.

Как заявили на «Адмиралтейских верфях», готовность подлодки «Уфа» составляет почти 90%, после постановки субмарины к причальной стенке будет проведена достройка и начаты швартовные испытания. О сроках госиспытаний и передачи подлодки в состав российского флота ничего не сказано, но поднять на субмарине Андреевский флаг планируется в этом году.

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«Уфа» заложена в ноябре 2019 года. На сегодняшний день в состав Военно-морского флота приняты первые три подлодки серии. Головная подлодка «Петропавловск-Камчатский» была передана флоту в 2019 году, первая серийная «Волхов» — в 2020, а вторая серийная «Магадан» в октябре 2021 года. Две первые подлодки уже отправлены на Камчатку к месту постоянной дислокации, третья субмарина пока останется на Балтике, ее переход на Дальний Восток может состояться в этом году.

Пятую и шестую две подлодки «Можайск» и «Якутск» заложили в один день — 23 августа 2021 года. На «Можайске» готовятся к стыковке блок-модулей, на «Якутске» идут работы по формированию корпусных конструкций.

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