На СЗ «Адмиралтейские верфи» заложили два траулера проекта СТ-192

На СЗ «Адмиралтейские верфи» заложили два траулера проекта СТ-192Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге заложили два больших морозильных рыболовных траулера проекта СТ-192 «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков». Это седьмое и восьмое суда в серии, строящейся на предприятии для «Русской Рыбопромышленной Компании».
Суда названы в честь капитана РРПК Сергея Борисовича Ипатова и директора «Адмиралтейских верфей» Александра Сергеевича Бузакова.
Сегодня БМРТ проекта СТ-192 являются самыми крупными и технологически насыщенными российскими рыбопромысловыми судами в России. Они рассчитаны на ежегодный вылов 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.
Основные характеристики:
- Дедвейт, т — 5900;
- Высота борта, м — 11,55 ;
- Осадка в полном грузу, м — 8,35;
- Вместимость грузовых трюмов, м3 — 5 620;
- Вместимость валовая, GT — 9 055;
- Автономность по запасам топлива, сутки — 45;
- Мощность главного двигателя, кВт — 8 120;
- Скорость, узлов — 16,0.
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07.02.2514:28:54