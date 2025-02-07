На СЗ «Адмиралтейские верфи» заложили два траулера проекта СТ-192

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге заложили два больших морозильных рыболовных траулера проекта СТ-192 «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков». Это седьмое и восьмое суда в серии, строящейся на предприятии для «Русской Рыбопромышленной Компании».

© paluba.media

Суда названы в честь капитана РРПК Сергея Борисовича Ипатова и директора «Адмиралтейских верфей» Александра Сергеевича Бузакова.

Сегодня БМРТ проекта СТ-192 являются самыми крупными и технологически насыщенными российскими рыбопромысловыми судами в России. Они рассчитаны на ежегодный вылов 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

© morvesti.ru

Основные характеристики:

Дедвейт, т — 5900;

Высота борта, м — 11,55 ;

Осадка в полном грузу, м — 8,35;

Вместимость грузовых трюмов, м3 — 5 620;

Вместимость валовая, GT — 9 055;

Автономность по запасам топлива, сутки — 45;

Мощность главного двигателя, кВт — 8 120;

Скорость, узлов — 16,0.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен