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Katamaran 07 февраля 2025, 11:42 582 Судостроение и судоходство

На СЗ «Адмиралтейские верфи» заложили два траулера проекта СТ-192

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На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге заложили два больших морозильных рыболовных траулера проекта СТ-192 «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков». Это седьмое и восьмое суда в серии, строящейся на предприятии для «Русской Рыбопромышленной Компании».

 © paluba.media

Суда названы в честь капитана РРПК Сергея Борисовича Ипатова и директора «Адмиралтейских верфей» Александра Сергеевича Бузакова.

Сегодня БМРТ проекта СТ-192 являются самыми крупными и технологически насыщенными российскими рыбопромысловыми судами в России. Они рассчитаны на ежегодный вылов 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

 © morvesti.ru

Основные характеристики:

  • Дедвейт, т — 5900;
  • Высота борта, м — 11,55 ;
  • Осадка в полном грузу, м — 8,35;
  • Вместимость грузовых трюмов, м3 — 5 620;
  • Вместимость валовая, GT — 9 055;
  • Автономность по запасам топлива, сутки — 45;
  • Мощность главного двигателя, кВт — 8 120;
  • Скорость, узлов — 16,0.

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Источник: https://paluba.media/news/187357

Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербург, траулер, СТ-192
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