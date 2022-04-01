В Челябинске открыли садик с группой для детей-аллергиков

© pchela.news

В челябинском микрорайоне «Парковый» открыли садик на 290 мест. В новое учреждение дошкольного образования, расположенное на улице Мусы Джалиля, могут ходит дети от полутора до семи лет.

Для малышей с аллергией создали особые условия. Они смогут ходить в специализированную группу. Питание этих детей будет контролировать диетсестра. Всего же в садике откроется 12 групп. Планируется, что воспитанники смогут заниматься хореографией, спортивной гимнастикой, тхэквондо.

© pchela.news

© pchela.news

© pchela.news

© pchela.news

Пока здание эксплуатируется по договору безвозмездного пользования, позже власти выкупят садик у застройщика.