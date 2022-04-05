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Кемеровская область, которую чаще называют Кузбасс, расположена на Юге Западной Сибири. Это единственная область России, которая имеет официальное второе название. Большинство городов Кузбасса появилось рядом с месторождениями полезных ископаемых и вокруг станций на железнодорожной магистрали. Здесь много шахт и разрезов, от работы которых зависит экономика посёлков и городов. В области более 100 системообразующих предприятий, поэтому часть городов и посёлков внесли в реестр моногородов РФ. У любого жителя России Кузбасс ассоциируется с углём и шахтёрами. И это правда регион с крупнейшими месторождениями угля.

1. Столица Кузбасса — Кемерово. Город расположен в Сибири, на реке Томь. Это самый крупный город области, индустриальный центр шахтёрского края.

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2. Монумент «Память шахтерам Кузбасса» появился в 2003 году. Художественная идея пришла Эрнсту Неизвестному после слов главы региона «в каждой лампочке горит капля крови шахтера». В груди усталого шахтёра — пылающее сердце, которое одновременно символизирует топку и кровь, пролитую за «чёрное золото».

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3. Парк Ангелов располагается на месте сгоревшего в 2018 году торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня». В парке высажено 60 сосен в память о погибших при пожаре.

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4. Кемерове живут более 550 тысяч человек.

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5. На разрезе Черниговец впервые в России была построена фабрика, которая одновременно перерабатывает два типа угля — коксующийся и энергетический. Уголь здесь добывают открытым способом, запасов хватит ещё на 30 лет.

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6. Город Берёзовский построен прямо в тайге — большую часть территории и окрестностей занимают лесные угодья. В районе Берёзовского нашли несколько месторождений полезных ископаемых, но добывают в основном каменный уголь.

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7. Посёлок Берёзовский появился в 1956 году при строительстве одноименной шахты, а городом стал в 1965 году, после слияния с посёлками Кургановка и Октябрьский.

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8. Храм Иоанна Кронштадтского появился в городе в 2009 году. Боковые купола установлены на круглых башнеобразных пристройках.

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9. Железнодорожная станция Анжерская — одно из первых предприятий города. Первое здание было построено в 1906 году.

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10. Центр Анжеро-Судженска — площадь Ленина. Рядом расположена администрация, университет и гимназия.

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11. Анжеро-Судженск основан в 1897 при строительстве железнодорожной магистрали. А когда вокруг обнаружили залежи угля — стал одним из крупных добывающих центров региона. Уголь здесь добывали на четырёх шахтах ещё до Первой Мировой войны.

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12. Посёлок Яя появился после строительства разъезда на одноимённой реке. В новый посёлок вошли Шигарка и Жарковка, которые были на этом месте.

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13. Яйский нефтеперерабатывающий завод.

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14. В 2021 году на Яйском НПЗ ввели в эксплуатацию комбинированную установку переработки прямогонных бензиновых фракций. По плану предприятие сможет выпускать до 700 тысяч тонн бензина в год.

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15. Ижморский — ещё один посёлок, который возник из-за строительства железной дороги. Название дали переселенцы из Пензенской области, где до сих пор существуют сёла Большая и Малая Ижмора.

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16. Мариинск считается вторым после Кузнецка старейшим городом Кузбасса. Официальная дата его основания — 1698 год. До 1857 года село называлось Кийское, а в Мариинск его переименовали в честь императрицы Марии Александровны.

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17. На улице Ленина, которую раньше называли Большая Московская, собраны главные достопримечательности города — деревянные скульптуры, сохранившаяся историческая застройка.

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18. Тяжинский — небольшой посёлок с населением около 10 тысяч человек.

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19. Листвянка, родина одиннадцатого космонавта СССР Алексея Леонова, который впервые в истории в 1965 году вышел в открытый космос.

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20. В центре посёлка Тисуль сохранились купеческие дома XIX века, а с 2013 года работает новый храм иконы Божией Матери «Троеручица».

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21. Тисуль считается самым тёплым посёлком Кемеровской области — из-за особенностей рельефа зимой здесь иногда дует тёплый ветер. Средняя температура в январе -20,5°C, а 9 января 2015 года было зафиксировано максимальное значение +7,4°C.

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22. Новокузнецк неразрывно связан с Кузбассом, шахтами и металлургической промышленностью, но он отличается от других городов области и Сибири. Целые улицы построены в стиле сталинского ампира, некоторые сталинки соединены с хрущёвками. Здесь есть дом-гайка, дом-шайба, дома-дуги и дом-клюшка, первый в Сибири небоскрёб, настоящая крепость и улицы, которые пересекают сами себя. А еще этот город настолько быстро вырос, что масштабы поразили современников, а Владимир Маяковский даже написал о нём поэму-оду.

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23. Новокузнецк основан в 1618 году как острог — укреплённое сооружение на окраине государства. В остроге размещались войска, которые должны были защищать от нападений местных кочевых племен. В остроге был деревянный частокол, укрепления, казармы, церковь и жилые дома. К 1680 году поселение разрослось и ему присвоили статус города. В начале XIX века в городе построена крепость для защиты от Цинского Китая. Но только в Советское время произошёл стремительный скачок — и Новокузнецк стал угледобывающим и металлургическим центром всего региона.

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24. Изначально город называли Кузнецк — местное население (северные шорцы) уже тогда могли выплавлять из руды железо и занимались кузнечным делом. В 1931 году из-за строительства крупного металлургического комбината решили основать рядом ещё один город — так посёлок Сад-огород стал Новокузнецком. Новый город рос очень быстро, соединился со старым — и в итоге Кузнецк стал одним из его районов. В 1932 году город переименовали в Сталинск, а в 1961 — обратно в Новокузнецк. Сейчас здесь проживает более 540 тысяч человек.

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25. Дом-кольцо в Новокузнецке. Выбор такой формы архитекторы объясняли борьбой с излишествами — на выделенной площади невозможно было построить запланированные квадратные метры жилья. Грани кольца — обычные типовые пятиэтажки, которые соединили панелями и использовали пространство для получения дополнительных квадратных метров.

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26. Калтан возник на месте деревни Калтанская в связи со строительством неподалёку теплоэлектростанции. Город вошёл в список моногородов России — большая часть населения работает на ГРЭС, которая предназначена для покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы.

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27. Томь-Усинская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция юга Западной Сибири. На станции работают 9 энергоблоков суммарной установленной мощностью 1345,4 МВт.

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28. Первые штольни рядом с городом Осинники были заложены ещё в конце XIX века — за 30-40 лет до образования первого посёлка. До этого здесь был шорский улус — поселение тюркоязычного народа.

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29. Храм Святой Троицы расположен на главной площади города — площади Торжеств. Храм возведён на средства московского предпринимателя, который родился в Осинниках.

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30. Междуреченск — небольшой сибирский город, расположенный в Кузбассе, примерно в 80 километрах от Новокузнецка. Название городу подсказала сама природа — он зажат реками Уса и Томь, а вокруг горы. Основа экономики Междуреченска — угледобывающие предприятия, в том числе и крупнейшая в России шахта «Распадская».

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31. Междуреченск можно назвать одним из самых молодых городов Кемеровской области, хотя его история началась еще в XVIII веке, когда по указу Петра I экспедиция побывала в верховьях рек Томь, Уса и Мрассу. Тогда здесь и обнаружили богатые месторождения каменного угля. Однако вплотную изучением южной части Кузбасса занялись лишь в начале XX века. Район назвали Томусинским — по названию рек Томь и Уса. Но город начал расти только когда было обнаружено уникальное месторождение, получившее название «Распадское». Вскоре, уже после войны, здесь начали строить шахты и разрезы.

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32. 23 июня 1955 года на карте страны появился новый город с красивым названием Междуреченск. Сейчас в Междуреченске проживает менее ста тысяч человек.

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33. Горнолыжный комплекс «Югус» в Междуреченске.

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34. Шорцы, которые жили раньше на месте города Мыски, называли эту местность Томазак — осинник на возвышенности. Изначально жители занимались здесь охотой, рыболовством, кузнечным делом, собирали кедровые орехи. Когда рядом начали разрабатывать угольное месторождение — город Мыски вырос и стал центром округа.

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35. Прокопьевск — третий по населению город Кузбасса после Кемерово и Новокузнецка.

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36. Современный Прокопьевск расположен на территории нескольких древних сибирских посёлков: Зенково, Усят, Сафоново, Монастырское. Первый уголь в Прокопьевском руднике добыли в 1917 году, в 1928 году село было преобразовано в рабочий посёлок, а в 1931 году Прокопьевск стал городом.

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37. Здание Прокопьевского драматического театра им. Ленинского комсомола было построено в 1960 году, а в 2007 году получило статус памятника архитектуры федерального значения.

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38. Сейчас Прокопьевск — крупный промышленный центр не только Кузбасса, но и всей России.

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39. Скоропослушинская церковь в Киселёвске открылась в 2001 году. За основу проекта была взята церковь Николая Мирликийского чудотворца в Хамовниках, возведённая в 1682 г.

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40. Первые поселения в районе современного Киселёвска основали в 1770 году поселенцы из Центральной России. У посёлков были названия по фамилиям глав семейств: Афонино, Черкасово и Киселёвка. Первая добыча угля началась рядом с Афонино только в 1850 году, почти через 100 лет после образования посёлка.

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41. В 1942 году сюда депортировали российских немцев, затем крымских болгар. Сейчас Киселёвск включён в список моногородов со сложным социально-экономическим положением. Несколько шахт в районе города закрылись, сейчас работают 9 разрезов, завод «Знамя» по изготовлению взрывчатки для горных предприятий, кирпичный завод и несколько местных пищевых производств.

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42. Краснобродский угольный разрез — первое на Кузбассе предприятие по открытой добыче угля. Разрез работает с 1947 года.

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43. Посёлок Краснобродский возник на месте села Красный Брод, которое до 1931 года называлось Каменный Брод. До 1960 года посёлок входил в состав Киселёвского округа, но затем отделился и стал центром Краснобродского городского округа.

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44. Краснобродский также входит в список моногородов РФ — экономика посёлка напрямую зависит от местных предприятий угольной промышленности.

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45. На Бачатском месторождении уголь начали добывать ещё в 1851 году, а в 1948 году появился разрез для открытой добычи.

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46. Аллея Шахтёрской славы в Бачатском.

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47. Село Бачаты впервые упоминалось в летописях XVII века. После появления угольного разреза село стало посёлком городского типа.

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48. История Белово начинается с 1726 года, когда появилась первая заимка беглого крестьянина Фёдора Белова. В 1851 году началась разработка угольных месторождений недалеко от деревни Белово, когда была открыта Бачатская копь. Это была первая шахта в Кузбассе, но расцвет Белово начался только после открытия железнодорожной ветки. В Белово появились угольные предприятия и в 1938 году посёлок стал городом.

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49. После начала реструктуризации угольной отрасли, в Белово закрылись основные предприятия: Машзавод, цинковый завод, несколько пищевых производств. С 2014 года Белово входит в список моногородов РФ.

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50. Полысаево появилось на месте рабочего посёлка рядом с шахтой Полысаевская. В 2012—2014 гг. Полысаево и Ленинск-Кузнецкий были двумя единственными городами в области, которые демонстрировали рост объёмов промышленного производства.

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51. Впервые поселение на месте современного Ленинска-Кузнецкого упоминается в летописи 1759 года как заимка Кольчугино. Более 100 лет деревня относилась к Кузнецкому уезду, а в 1914 году здесь появилась железная дорога, шахта Вентиляционная — и поселение начало увеличиваться.

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52. Первый театр в Ленинске-Кузнецком (Кольчугино) появился в 1916 году. Дворец Культуры и Искусства был построен в 1958 году, но в 1976 году сгорел — удалось спасти только музыкальные инструменты. Здание заново отстроили в 1988 году.

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53. Аллея героев в Ленинске-Кузнецком посвящена 11 жителям города, которые получили звания Героя Советского Союза. Металлические рамки с фотографиями и историями каждого героя выкованы вручную.

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54. Лесной городок — крупный больничный комплекс в Ленинске-Кузецком.

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55. Город Топки появился после строительства в 1914 году станции на Кольчугинской железнной дороге. Изначально это был небольшой посёлок с базарной площадью — на её месте сейчас городской парк.

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56. Первое паровозное депо в городе в 1931 году получило звание лучшего в СССР. Сейчас здесь работает предприятие Эксплуатационное локомотивное депо Топки.

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57. Храм Сергия Радонежского в городе Топки.

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58. База «Лесная» — лыжная база в окрестностях города.

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59. Город Юрга тоже возник как посёлок при станции. С 1925 по 1930 он стал одним из регионов, куда ссылали заключённых во время репрессий.

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60. Считается, что «Юргинский машиностроительный завод» сделал Юргу городом и именно ему принадлежит право называться градообразующим предприятием.

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61. Собор Рождества Иоанна Предтечи, Юрга.

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62. Тайга. Железнодорожная станция «Томск-Таёжный» открылась в 1896 году. Поначалу посёлок на месте будущего города назывался Магистрал, затем его переименовали в Томск-Таёжный.

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63. Со временем в посёлок получил своё современное название — Тайга. В нём появился вокзал, депо, церковь, храм, римско-католический костёл, синагога, почта, школа, а население достигло 10 тысяч человек. с 1911 года Тайга считается городом.

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64. Сейчас Тайга — крупный железнодорожный узел с собственным депо по обслуживанию и ремонту локомотивов и вагонов.

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65. Посёлок Яшкино тоже появился как одна из станций на железнодорожной магистрали, но вскоре здесь построили известковый завод, который стал крупнейшим поставщиком цемента и шифера на востоке страны.

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