Новый современный центр водных видов спорта начал работу в Прокопьевске
Модульный плавательный бассейн «Жемчужина» открылся в микрорайоне Тырган Прокопьевска. Объект построен в рамках федеральных и региональных программ развития спорта и рассчитан как на системные тренировки, так и на оздоровительные занятия для начинающих.
В числе специалистов, которые будут тренировать спортсменов в новом бассейне, — Игорь Сахбетдинов. Он начал заниматься плаванием еще в 9 лет и уже в юном возрасте выполнил норматив первого спортивного разряда. Сейчас Игорь — ведущий тренер Кузбасса по плаванию. За годы работы он воспитал восемь мастеров спорта России. В 2026 году еще три его воспитанницы выполнили нормативы мастера спорта.
Новый комплекс оснащен шестью 25‑метровыми дорожками и современными системами фильтрации воды. В здании оборудованы раздевалки и душевые кабины, комната отдыха персонала, тренерский и медицинский кабинеты, комната охраны, а также тренажерный зал для пловцов.
Для обеспечения безопасности установлены видеонаблюдение и пожарная сигнализация. Особое внимание уделено доступности спорта для всех категорий граждан: предусмотрены условия для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья — обустроены пандусы и смонтирован специальный подъемный механизм для спуска на воду маломобильных посетителей. На прилегающей к зданию территории оборудовали спортплощадки.
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