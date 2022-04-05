В Тюменской области открылись новые сельские школы
Новая школа, рассчитанная на 60 учебных мест, открылась 4 апреля в деревне Хмелёва Тобольского района Тюменской области. Школа построена по типовому проекту. В ней есть просторный спортивный зал, библиотека, медицинский блок и дошкольное отделение. Для детей из деревень Ахманай и Елань предусмотрены спальные места в пришкольном интернате. Во дворе ребятам могут поиграть в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Также оборудован спортивный комплекс ГТО.
Это уже вторая сельская школа, которую открыли в Тюменской области за последнее время. Ровно неделю назад распахнула свои двери Заводопетровская начальная школа Ялуторовского района. Заводопетровская школа небольшая: всего четыре кабинета для занятий, универсальный спортзал, буфет. При этом школа отвечает всем современным требованиям. Классы оснащены индивидуальными партами и компьютерами. Ее будут посещать 22 ученика. В новом здании также предусмотрено дошкольное отделение на 20 мест. Общая площадь — 608 кв. м.
В рамках региональной программы по замене деревянных школ только в Тобольском районе построено три здания. В 2018 году открыта школа в селе Малая Зоркальцева, в 2020 году в деревне Епанчина. Сейчас в Тюменской области ведется строительство семи школ, четыре будут сданы в 2022 году.
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