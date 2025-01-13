В Вагайском районе Тюменской области построена новая школа

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Школу на 150 учеников построили в с. Казанском Вагайского района. Построили здание по индивидуальному проекту в декабре 2024 г. Его общая площадь превышает пять тыс. кв. м. В школе находится и детский сад, который рассчитан на 24 воспитанника. В учебном корпусе кроме классов расположены кабинеты робототехники и легостроения, художественная мастерская живописи и рисования. Есть залы для занятий гимнастикой, спортом и массовых мероприятий. На территории школы организована зона отдыха с игровым оборудованием и для занятий физической культурой. Строительство осуществлялось в рамках поручения губернатора Тюменской области о ликвидации школ в деревянном исполнении.\

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