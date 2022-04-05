В первом квартале НЭВЗ передал РЖД 40 локомотивов «Ермак»
Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в первом квартале текущего года изготовил и передал основному заказчику — ОАО «РЖД» — 40 (108 секций) магистральных грузовых электровозов переменного тока семейства «Ермак».28 электровозов 3ЭС5К будут работать в депо Чита Забайкальской дирекции тяги, а 12 единиц 2ЭС5К пополнят локомотивный парк депо Иланская Красноярской дирекции тяги.
«Ермаки» в двух-, трех- и четырехсекционном исполнении — самые активные участники тяжеловесного движения Восточного полигона России. Они составляют основу приписного парка 12 локомотивных депо 7 дирекций тяги РЖД. Главные их преимущества — способность работать на участках со сложным рельефом с тяжелыми грузовыми поездами.
При изготовлении «Ермаков» внедрено большое количество инновационных решений российских инженеров, которые полностью удовлетворяют установленным и перспективным требованиям ОАО «РЖД». Так, применение системы поосного регулирования силы тяги и независимого возбуждения тяговых электродвигателей позволяет оптимально распределить нагрузки между тяговыми осями и дает возможность реализовать максимальный коэффициент тяги электровоза, а оборудование электровозов системами автоведения УСАВП-Г и ИСАВП-РТ-М позволяет водить составы по технологии виртуальной сцепки — что значительно повышает пропуск поездов в единицу времени.
Благодаря высоким техническим и экономическим показателям, «Ермаки» пользуются спросом и у российских частных железнодорожных перевозчиков. Помимо России, электровозы этой серии работают и в Узбекистане.
Сейчас коллектив НЭВЗа трудится над выполнением плановых заданий апреля. Всего до конца 2022 года будет построено 18 электровозов 2ЭС5К и 99 локомотивов 3ЭС5К.
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