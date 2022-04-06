В Москве в Боткинской больнице открыли современный нефрологический центр

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Современный нефрологический центр открыли на базе Боткинской больницы в Москве. Теперь пациенты с заболеваниями почек смогут получать весь цикл медицинской помощи в одном месте в комфортных условиях.

В новом центре пациенты смогут получить все виды специализированной нефрологической медицинской помощи в комфортных условиях. Раньше подразделения, предназначенные для такого вида медицинской помощи, располагались в трёх разных зданиях Боткинской больницы. К примеру, пациентам нефрологического отделения нужно было переходить в другой корпус на процедуру гемодиализа. Такой порядок вызывал дискомфорт и сложности. Также ранее в центре не было специализированной нефрологической реанимации, что не позволяло оказывать особо тяжелым пациентам всю необходимую помощь.

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«Сейчас все иначе. Вся нефрологическая служба находится в одном месте. Помимо этого, мы оснастили корпус 36 аппаратами „искусственная почка“ последнего поколения, а также другим передовым оборудованием. Такая техника позволит врачам внедрять новые методики лечения. С появлением центра мы улучшим логистику, скорость и качество лечения. Кроме того, сможем проводить больше специализированных процедур и увеличим пропускную способность нефрологической службы», — добавили в Правительстве Москвы.

Главный хирург и эндоскопист Москвы Алексей Шабунин добавил, что в центре установили современное оборудование. «Помимо капремонта корпус переоснастили, установили в том числе оборудование для передовых методов лечения — плазмафереза и иммуносорбции. Раньше у нас не было такой техники», — рассказал Шабунин.

Кроме того, уточнил он, в центре есть современные аппараты для перитонеального диализа с возможностью контроля за процедурой в режиме онлайн. «Ранее два специализированных отделения нефрологии, два дневных стационара для проведения гемодиализа и перитонеального диализа были расположены в разных местах. Теперь все они сосредоточены в одном месте. Здесь также находятся палаты отделения трансплантации, которое мы открыли в 2018 году. Врачам удобнее готовить пациентов к пересадке почки и наблюдать их после операции. Кроме того, благодаря большему пространству мы открыли новые подразделения. Среди них — специализированная реанимация со своей системой водоочистки и диализным аппаратом возле каждой кровати и лаборатория, которая позволяет оперативно получать результаты анализов», — сообщил главврач.