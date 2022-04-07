На площадке строящейся Курской АЭС-2 смонтирован статор самого мощного в России турбогенератора

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В здании турбины первого энергоблока строящейся Курской АЭС-2 смонтирован статор турбогенератора. Это самый тяжелый элемент оборудования на АЭС. Его масса составляет 440 тонн, длина — 9 метров.

Установленный тяжеловес — важнейшая часть генератора. Именно в нем механическая энергия турбины преобразуется в электрическую.

«В проекте ВВЭР-ТОИ предусмотрен самый мощный в России генератор — 1255 МВт. Он будет вырабатывать электроэнергии на 25% больше, чем сейчас производят две электрические машины на действующей Курской АЭС. Ранее на строительную площадку был доставлен ротор генератора. Масса агрегата в сборе (статора и ротора) составит 665 тонн», — пояснил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Андрей Ошарин.

В г. Курчатов статор прибыл на уникальном железнодорожном транспортере, предназначенном для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов. Передовая конструкция платформы не имеет основания: груз, под действием своего веса, зажимается между раздвижными частями платформы, чем обеспечивается его надежное крепление.

С железнодорожного транспортера оборудование перегрузили на 1000-тонную баржу — самоходный автотранспорт, управляемый с помощью дистанционного пульта. На нем тяжеловес доставили к месту монтажа.

«Подготовка к монтажу статора началась год назад. Учитывая массу оборудования, потребовался особый подход к выполнению транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. Статор установлен на штатное место в здании турбины первого энергоблока. Эта операция выполнялась с применением специализированной портальной системы подъема и перемещения и длилась около 12 часов», — прокомментировал выполненные работы вице-президент — директор проекта по сооружению Курской АЭС Олег Шперле.

Сооружение 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2 осуществляется в рамках федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года.

© www.rosenergoatom.ru

© www.rosenergoatom.ru