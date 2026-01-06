В областном центре закончили работы на новом инфраструктурном объекте. Он стал дублером старого двухъярусного моста на улице Портовой, ездить по которому в последнее время стало небезопасно.

О завершении строительства и передачи моста в управление РЖД рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области. Железнодорожникам уже передали символичный ключ от управления сооружением.

Масштабная стройка на улице Портовой началась еще в 2021 году. Общая длина моста составила больше 234 метров. Массивную конструкцию удерживают четыре железобетонные опоры и три металлических пролета. Движение поездов в пробном режиме открыли в 2024-м.

Весь прошлый год подрядчик занимался пусконаладочными работами. Важно было отладить подъемный механизм, ведь огромная конструкция весом 880 тонн поднимается вверх почти на 25 метров, что позволяет мачтовым и крупногабаритным судам спокойно проходить по реке Преголе.

Железнодорожный мост стал важным проектом для развития городской инфраструктуры. Движение железнодорожных поездов уже полностью перевели на новую ветку. Сейчас грузовые составы идут по основному маршруту из Калининграда в Балтийск и обратно, что значительно упростило и удешевило логистику. Раньше приходилось делать крюк, поскольку движение груженых поездов по старому мосту было запрещено.

К слову о нем. Избавляться от знаменитого двухъярусного моста на улице Портовой не собираются. Его построили в далеком 1925 году. Капитально мост не ремонтировали более 50 лет, заменяя лишь отдельные элементы.

Проектировщики предложили сразу несколько концепций развития исторического объекта. Первая из них сохраняет кирпичную башню управления, три опоры и два пролета со стороны улицы Портовой. Этот вариант превратит мост в подобие прогулочной зоны. Остатки сооружения закроют стеклянными панелями, что позволит разместить внутри музей и смотровые площадки.

Второй вариант выглядит более масштабным. Авторы предлагают «надвинуть» подъемную часть двухъярусного моста на береговой пролет, а также сохранить конструкции со стороны реки Преголи. Дополнительно обустроят лестницы и лифты, а вот башни над рекой снесут из соображений безопасности. На выходе получится уже трехъярусное сооружение, способное вместить в себя пространство для выставок, лекционный зал, кафетерий и обзорную площадку.