Новые детские сады открыты в регионах часть 6 (2022г.)

66nE4 CVO7Y © komobr46.ru

Курская область

д. Жерновец

В деревне Жерновец Золотухинского района заработал новый детский сад «Малыш» на 60 мест. Его построили по нацпроекту «Демография». Садик оснащен мультимедийным и интерактивным оборудованием, в здании установлены тактильные плитки, таблички со шрифтом Брайля, пандусы с поручнями и держателями для детей с ограниченными возможностями здоровья.

SUNSV7XfYl4 © komobr46.ru

© 46tv.ru

https://komobr4...na-60-mest.html

https://kpravda...yj-detskij-sad/ (фото)

https://46tv.ru...-zhernovce.html (фото)

© newbur.ru

Республика Бурятия

г.Улан-Удэ

В одном из самых густонаселенных районов Улан-Удэ — 47 квартале на улице Конечная, сегодня торжественно открыли третий корпус детского сада № 96 «Калинка». Возвести новый корпус стало возможным благодаря Национальным проектам «Образование» и «Демография». Детский сад «Калинка» распахнул свои двери для 280 детей, что поможет сократить очереди в дошкольные учреждения города. А для взрослых появилось почти 40 новых рабочих мест.

© newbur.ru

© newbur.ru

© gazeta-n1.ru

© gazeta-n1.ru

https://newbur....ad_za_tri_goda/ (открытие)

https://egov-bu...l.php?ID=128210 (фото)

https://gazeta-...society/110124/ (фото)

© angi.ru

ХМАО-Югра

В Сингапае вместо небольшого детского сада, который работал с 1982 года, построено новое здание. Это просторный и современный детский сад «Ручеек» для 120 местных ребятишек. Детский сад построили по последним стандартам дошкольного образования. Здесь шесть групп с игровыми и спальными комнатами, спортивный и музыкальный залы, столовая, медицинский блок. Отдельный кабинет отвели под игротеку для занятий лего-конструированием и робототехникой.

© angi.ru

https://fedpres...society/2956999

В крымской столице открыли новый модульный детский сад © cdn-crimea-news.com

Республика Крым

г.Симферополь

При симферопольской средней общеобразовательной школе № 18 открыт новый модульный детский сад на 100 мест. В дошкольном учреждении есть все самое необходимое для комфортного пребывания детей: музыкальный залы, медицинский блок, кабинет дефектолога и другие помещения. Кроме того, на закрытой благоустроенной территории расположены 5 игровых площадок, оснащённых теневыми навесами и современным игровым оборудованием.

© cdn-crimea-news.com

© cdn-crimea-news.com

© cdn-crimea-news.com

© cdn-crimea-news.com

https://crimea-.../08/910359.html

https://crimea-.../08/910334.html (фото)

В Омске на Светловской открыли детский сад для воспитания патриотов © omskregion.info

Омская область

г.Омск

6 апреля, в Ленинском округе Омска, на улице Светловской, торжественно открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение на Новой Московке будет филиалом детсада № 15. построен в рамках нацпроекта «Демография», рассчитан на 140 мест, причем 40 из них планируется выделить детям в возрасте до трех лет.

© omskregion.info

© omskregion.info

© omskregion.info

http://omskregi...y_sad_dlya_vos/