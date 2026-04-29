Самый мощный в России инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ электрической мощностью 1 253 МВт (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства — Инжиниринговый дивизион «Росатома») введён в эксплуатацию и официально переведён в статус действующего. Все необходимые документы госкорпорации «Росатом» подписаны.

«В эти дни произошло важное для всей отрасли и всей страны событие — мы ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок в парке «Росатома» — первый ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2. Плюс почти 1 253 мегаватт чистой энергии в электрогенерацию России.

После получения заключения о соответствии проекту от Ростехнадзора мы подписали все необходимые документы по отрасли и сегодня говорим: блок поколения «3+" с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ — успешно сдан. Это не только технологический успех и трудовой подвиг большой команды строителей и энергетиков, но и реальное воплощение связи поколений через преемственность опыта и инновации. За все время строительства в проекте приняли участие более 90 тысяч человек и порядка 250 подрядных и субподрядных организаций — от проектирования и поставок до наладки и ввода в работу. Я благодарен коллективам Концерна «Росэнергоатом», «Атомстройэкспорта» и всех организаций, принимавших участие в сооружении энергоблока. Мы уверенно шли к цели, несмотря на трудную, практически боевую обстановку на юге России. В течение ближайших лет на этой площадке будут построены еще три таких блока, и Курская АЭС полностью перейдет на новое поколение реакторов, тем самым повысив безопасность всей отечественной атомной энергетики. Ещё раз поздравляю всех с этой трудовой победой. Это наш подарок стране аккурат к Первомаю — Дню трудящихся», — отметил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

С 1 мая энергоблок № 1 ВВЭР-ТОИ выходит на рынок энергии и мощности и начнёт официально поставлять электроэнергию и мощность для потребителей в рамках Единой энергосистемы страны. При этом выручка за мощность и электроэнергию энергоблока № 1 Курской АЭС-2 составит суммарно 11 млрд рублей в месяц (9 — за мощность и около 2-х — за электроэнергию). А его ввод в эксплуатацию позволит дополнительно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации налоговых отчислений на сумму более 10 млрд руб. в год.

Получению нового статуса предшествовал период опытно-промышленной эксплуатации, по итогам которого 27 апреля 2026 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала заключение о соответствии (ЗОС) объекта проектной документации, а также действующим техническим регламентам и требованиям энергетической эффективности.

Новый курский блок поколения «3+" с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ отвечает самым современным требованиям безопасности и эффективности.

Годовая выработка блока составит около 10 млрд кВт·ч. Таким образом, мощность действующей Курской станции вырастет более чем на 60%, а её доля в установленной мощности Объединённой энергосистемы Центра увеличится примерно на 2,5%.