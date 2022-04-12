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В Коммунарке открылась новая поликлиника. Она работает как для детей, так и для взрослых. Также там есть женская консультация.

Здание на Фитаревской улице построено по московскому стандарту. В частности, предусмотрено удобное расположение кабинетов врачей — самые востребованные кабинеты располагаются на нижних этажах, менее — на верхних.

В поликлинике созданы комфортные зоны ожидания с кулерами, кондиционерами, телевизорами, эргономичной мебелью.