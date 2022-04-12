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Детские сады и школы

Новый корпус школы на 550 мест открыли в Балашихе Московской области

 © im2.ezgif.com

В микрорайоне Саввино Балашихи открылся новый корпус школы № 6. Он рассчитан на 550 учащихся.

Школа оборудована современными учебными кабинетами и мастерскими, актовым залом, библиотекой и спортзалом.

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net
Источник: https://360tv.ru/news/mosobl/novyj-...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

новая школа, Московская область
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