Общий прогресс по строительству Амурского ГПЗ к началу апреля 2022 года составил 84,44%

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На первой и второй технологических линиях ведутся восстановительные и предпусконаладочные работы.

На третьей линии продолжаются предпусконаладочные и пусконаладочные работы, завершены строительно-монтажные работы по технологическим трубопроводам, завершается передача систем электрообогрева в эксплуатацию.

На четвертой технологической линии — активная фаза монтажа технологических трубопроводов, их испытания и продувка. На пятой технологической линии выполняется монтаж оборудования, в частности, завершена установка буферной емкости. Приступили к монтажу кабельных металлоконструкций.

На шестой технологической линии выполняются работы по армированию балок этажерки для монтажа крупнотоннажного оборудования, монтаж металлоконструкций эстакад здания компрессорной, бетонирование стен.

На нелицензионных установках идёт подготовка к холодному пуску ГПА «Ладога» 5 и «Ладога» 6, установка на фундаменты ГПА «Ладога» 9-10.

В здании ремонтно-механического цеха ведутся отделочные работы помещений, монтаж станочного оборудования.