На Ямале выполнена программа строительства 22 детских садов

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В селе Лопхари Шурышкарского района открылся новый детский сад для 40 воспитанников. Дошкольники переедут из старого приспособленного здания, в котором ранее располагался пришкольный интернат, в комфортные условия. Здание двухэтажное, площадь — 1745,5 квадратных метров. В саду для детей будут работать зимний сад, кукольный театр и музыкальный зал. Оборудован медицинский блок, кабинет логопеда.

Важное достоинство детского сада — теплые веранды, где можно гулять детям в непогоду и во время морозов. Веранда оборудована как полноценная игровая площадка, где дети могут даже кататься на самокате. В группе для самых маленьких воспитанников установлен теплый пол. В двух дошкольных группах разместятся по 15 дошколят постарше. 10 мест в новом здании предназначены для детей до трех лет.

Это последний из 22 детских садов построенных в 2020-2021 гг. Ямал завершил большую программу по строительству детских садов и досрочно выполнил поручение Президента обеспечить всех детей до трех лет местами в яслях. Особенно важно, что новые современные детские сады появились не только в городах, но и в отдаленных посёлках.