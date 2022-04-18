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DANNIE: О новой SMT-линии монтажа печатных плат в Подмосковье

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/yBEwXZeLYY8
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yBEwXZeLYY8

DANNIE, контрактное производство электроники, smt-монтаж
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