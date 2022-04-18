Кировский завод ОЦМ выпустил первую промышленную партию новой продукции
Кировский завод по обработке цветных металлов, входящий в состав группы УГМК, выпустил первую промышленную партию медной трансформаторной ленты толщиной 0,8 -1,3 мм и шириной 100-400 мм с обкатанной (скругленной) кромкой.
Александр Агафонов, заместитель главного инженера — начальник производственного управления:
— Медная трансформаторная лента — стандартная продукция для нашего предприятия, но при этом ленту с обкатанной (скругленной) кромкой изготавливали впервые. Для нового заказчика была выпущена первая промышленная партия (120 тонн) продукции.
В ходе выполнения заказа потребитель отметил необходимость изменения геометрии сечения ленты. Хотя первоначально заказ был размещен с требованием обрезать кромку под углом 90°.
Дело в том, что в процессе обмотки трансформатора между витками медной ленты прокладывается бумага, и острые края ленты ее прорезают. Поэтому было принято решение провести дополнительную операцию по обкатке (скруглению) кромок ленты.
Для этого на линию резки был спроектирован и установлен съемный обкаточный узел. Лента, проходя через узел, представляющий собой два боковых ролика с пазами, а также верхнюю и нижнюю проводки (деревянные прижимы, покрытые войлоком), на выходе приобретает скругленную кромку.
Вся первая промышленная партия медной трансформаторной ленты с обкатанной (скругленной) кромкой отправлена потребителю. Замечаний к качеству продукции у заказчика нет. Технические требования в соответствии с запросом потребителя соблюдены.
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