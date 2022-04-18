АО «Уралэлектромедь» установило четвертый отечественный кран для загрузки шихты

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В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) установили новый кран, предназначенный для загрузки шихты (черновая медь и отходы цветных металлов) в анодные печи.

По словам заместителя начальника медеплавильного цеха АО «Уралэлектромедь» Александра Козицина, кран отечественного производства был выполнен по спецзаказу предприятия.- Это уже четвертый загрузочный кран, который мы обновили в цехе. Основное требование к подрядчику — установка двигателей переменного тока, обеспечивающего высокие эксплуатационные характеристики, — отметил он.

Новый кран будет обслуживать четвертую и пятую отражательные печи. Его грузоподъемность составляет три тонны. С помощью мощной стрелы, которую плавильщики называют «хоботом», он способен выполнить загрузку анодной печи за два часа.

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На предприятие техника была доставлена большегрузным транспортом. Монтаж основных узлов: кабина, мост с хоботообразной стрелой и механизмом сталкивания, ходовая тележка и поворотная платформа, — выполнила подрядная организация.

Кран прошел пуско-наладочные работы и успешно введен в эксплуатацию. Он управляется с помощью пяти редукторов, служащих для поворота колонны крана, передвижения мостов (вперед-назад, вправо-влево), подъема «хобота» и сталкивания груза. Длина стрелы от оси вращения крана достигает 8,5 м, что позволяет оперативно выполнять загрузку шихты в анодные печи. Вокруг своей оси кран может поворачиваться на 220º.

В отличие от аналогов на новом кране смонтирована закрытая кабина машиниста. Она оснащена кондиционером и печью для подогрева в зимнее время, что существенно улучшило условия труда машинистов.