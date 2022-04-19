Новый диализный центр открылся во Владивостоке

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«Шестая» городская поликлиника Владивостока сегодня — это мощный и развитый многопрофильный медицинский центр с расширенными полномочиями и возможностями. Сейчас здесь заработал новый центр амбулаторного гемодиализа. Он стал уже седьмым в регионе и вторым в дальневосточной столице, где оказывается помощь жителям Приморья с хронической почечной недостаточностью бесплатно — по полису ОМС

В отделение гемодиализа, развернутое во Владивостокской поликлинике № 6 на ул. Черемуховой, 32, приобретено девять единиц жизненно важного оборудования, что позволит принимать 32 пациента в две смены с частотой проведения процедур через день.

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— Центр укомплектован новым современным оборудованием и всеми необходимыми комплектами расходного материала: в четырех диализных залах установлены восемь аппаратов. Еще один — в резерве. Аппараты предусматривают настройку скорости циркуляции, контроль над объемом, давлением, уровнем гемоглобина и гематокрита. Работают в новой структуре высококлассные специалисты, прошедшие специальную подготовку, — рассказала главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» Виктория Счасная.

Как отметила руководитель ЛПУ, на протяжении всей процедуры больные находятся под постоянным наблюдением врачей-специалистов. После завершения пациентов обеспечивают горячим питанием, а при необходимости поликлиника организует их доставку до диализного центра и обратно.

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Новое отделение ВП № 6 работает шесть дней в неделю в две смены. При этом пройти процедуру здесь могут не только жители Первомайского района, где территориально находится лечебное учреждение, но и все пациенты Владивостока и Приморского края., нуждающиеся в заместительной почечной терапии.

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Сегодня гемодиализные центры в Приморье функционируют на базе Находкинской, Дальнегорской, Артемовской, Арсеньевской, Спасской горбольниц, ВКБ№ 2 и ВП№ 6.

Напомним, что на базе «шестой» поликлиники Владивостока действует также центр амбулаторной онкологической помощи. Все обследования пациенты ЦАОПа проходят в одном месте, без необходимости куда-то ехать. В просторных палатах дневного стационара, оснащенных функциональными кроватями и пультами вызова медперсонала, они получают химиотерапию, которая назначается решением врачебной комиссии ГБУЗ «ПКОД» с указанием конкретного лекарственного препарата, его дозировки и длительности курса. Для больных все диагностические обследования и лечение в ЦАОПе являются совершенно бесплатными.