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Детские сады и школы

В Сургуте построена первая школы в рамках государственно-частного партнёрства

 © edu.gov.ru

В Сургуте построено новое здание школы № 9 на 550 мест. Оно стало первым в России, которое появилось в соответствии с концессионным соглашением. Новое здание общей площадью почти 13 тыс. кв. метров состоит из пяти блоков: учебного (с кабинетами робототехники), медицинский блок (с процедурным, прививочным, стоматологическим кабинетами), спортивный блок (с залом хореографии, бассейном), библиотечная аудитория, читальный зал, пищеблок, административный блок. Каждый холл представляет собой тематическое пространство. В школе откроются кружки и секции спортивной, естественно-научной, художественной и технической направленности.

 © edu.gov.ru

 © edu.gov.ru

 © edu.gov.ru
Источник: https://edu.gov.ru/press/5028/v-sur...sudarstvenno-chastnogo-partnerstva/

ХМАО, Югра, Сургут, школа
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