В Сургуте построена первая школы в рамках государственно-частного партнёрства
В Сургуте построено новое здание школы № 9 на 550 мест. Оно стало первым в России, которое появилось в соответствии с концессионным соглашением. Новое здание общей площадью почти 13 тыс. кв. метров состоит из пяти блоков: учебного (с кабинетами робототехники), медицинский блок (с процедурным, прививочным, стоматологическим кабинетами), спортивный блок (с залом хореографии, бассейном), библиотечная аудитория, читальный зал, пищеблок, административный блок. Каждый холл представляет собой тематическое пространство. В школе откроются кружки и секции спортивной, естественно-научной, художественной и технической направленности.
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