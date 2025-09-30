В Югре продолжаются работы по строительству второго мостового перехода через реку Обь
АО «Мостострой-11» Нацпроектстроя продолжает работы по строительству мостового перехода через реку Обь. В настоящее время на левом направлении основного моста завершены работы по монтажу деформационных швов и укладке асфальто-бетонного покрытия; продолжаются работы по опусканию правого направления пролетного строения моста. Уложено более 80% асфальтобетонного покрытия всей протяженности дороги. Для выпуска асфальтобетонной смеси задейстововано 3 завода. Приступили к монтажу шумозащитных экранов. Также ведутся укрепительные работы откосов, монтаж системы водоотведения и очистки воды. На завершающей стадии работы по нанесению антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей искусственных сооружений. На протяжении всей будущей трассы продолжаются работы по устройству сетей: ЛЭП, связей, продуктопровода ШФЛУ, обустройству дороги системами видеонаблюдения, метеостанциями, интерактивными системами оповещения водителей, системами скоростного и весогабаритного контроля. Работы организованы в двухсменном режиме, ежедневно на объекте задействовано более 1400 человек и более 270 единиц техники.
