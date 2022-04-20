Запущенная в рамках государственных испытаний МБР РС-28 «Сармат» успешно поразила цель на Камчатке

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Российские военные начали государственные испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Как сообщает Минобороны, сегодня, 20 апреля 2022 года, произведен успешный испытательный запуск МБР.

Пуск ракеты был произведен из шахтной установки государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области по испытательному полигону на Камчатке. Запуск ракеты состоялся в 15:12 мск. времени, учебные блоки ракеты точно поразили цель.

Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка, — говорится в сообщении Минобороны.

Данный пуск является первым в программе государственных испытаний, сроки проведения которых не называются. Первый полк с МБР «Сармат» должен заступить на боевое дежурство в конце этого года в шахтном варианте. Такая информация озвучивалась в конце 2021 года. На первом этапе это будет несколько МБР, позднее их количество будет доведено до штатного. В настоящее время подготовка к размещению первых МБР уже ведется. Первые комплексы поступят на вооружение Ужурского ракетного соединения.

МБР РС-28 «Сармат» готовят на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20 В «Воевода» (НАТО — SS-18 «Сатана»), ракета станет носителем гиперзвуковых блоков «Авангард».

"Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны, — добавили в Минобороны.